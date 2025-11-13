Música, encuentro y aprendizaje: dos nuevas propuestas para nuestros adultos mayores

La Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Municipal de General Arenales, a cargo de María Elisa Gilardoni, continúa impulsando actividades que promueven el bienestar, la integración y el envejecimiento activo en todo el distrito.

El próximo martes 19 de noviembre a las 19 horas, la Banda Municipal “Rivadavia Cavallaro” brindará una presentación especial en la Residencia de Larga Estadía Papa Francisco, compartiendo una tarde de música, alegría y encuentro con las personas mayores que viven allí.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar el arte y la música a todos los rincones de la comunidad, generando espacios de disfrute y emoción.

Desde la Dirección de Adultos Mayores se agradece especialmente al director Matías Amarilla y a cada integrante de la banda por su compromiso y sensibilidad al pensar en nuestros adultos mayores y regalarles un momento de recreación y felicidad.

Por otra parte, el miércoles 20 de noviembre a las 16:30 horas, se realizará el cierre de los talleres cognitivos en la Escuela Salesiana de Ferré, con un picnic comunitario para celebrar el trabajo realizado durante todo el año.

Estos talleres, dictados de manera gratuita, buscan fomentar la estimulación cognitiva, la socialización y el bienestar integral de las personas mayores.

A lo largo del año, los participantes desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la memoria, la atención, la concentración, la creatividad y las habilidades sociales, acompañados por las profesionales Taisa Caresani, Alicia Martínez, Débora Ávalos y Julieta Permigeat.

Desde el área se destaca la importancia de seguir generando espacios que fortalezcan la participación comunitaria y el envejecimiento activo, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/musica-encuentro-y-aprendizaje-dos-nuevas-propuestas-para-nuestros-adultos-mayores/