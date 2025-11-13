back to top
    REPUDIABLE ACCIONAR – Profanaron el santuario del Gauchito Gil en Ascensión

    por AscensionDigital
    Con profunda preocupación y pesar, vecinos de Ascensión advirtieron en el día de hoy el repudiable accionar de manos anónimas que profanaron y vandalizaron el santuario del Gauchito Gil, ubicado sobre la Avenida Perito Moreno, en el trayecto que conduce al barrio Estación Ascensión y en inmediaciones del Polideportivo del Singlar Club.

    El hecho generó indignación entre los devotos y la comunidad en general, ya que el espacio constituye un lugar de veneración y respeto hacia la figura del Gauchito Gil, donde a diario se acercan personas a dejar ofrendas y rezos.

    La actitud de quienes llevaron adelante este acto de vandalismo fue calificada como muy condenable y carente de toda sensibilidad, mereciendo el repudio de la sociedad por atentar contra un símbolo de fe popular y la convivencia comunitaria.

    Vecinos expresaron su deseo de que se esclarezcan los hechos y se restablezca el lugar, devolviéndole el valor espiritual y cultural que representa para Ascensión y sus alrededores.

