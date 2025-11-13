Social Empató en Colón y piensa en la Próxima Ronda del Interligas

El verdinegro ascensionense logró un resultado valioso en su visita a Colón, al empatar 2 a 2 contra El Fortín en el Estadio Plaza Mitre. Este encuentro, que significó el cierre de la etapa clasificatoria del Torneo Interligas, confirma al equipo dirigido por Guillermo Beraza en la siguiente instancia del certamen.

En un trámite que se caracterizó por su intensidad y paridad, la emoción de los goles se reservó para la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento, a los 2 minutos, El Fortín golpeó primero con la apertura del marcador a cargo de Ciro Núñez.

Sin embargo, Social mostró rápida capacidad de reacción. Sobre el primer cuarto de hora, el picante delantero rojense, Matías Barry, igualó las acciones al ejecutar con precisión un penal. El «verdinegro» mantuvo la iniciativa y encontró su recompensa a los 38 minutos, nuevamente por intermedio de Matías Barry, quien adelantó a su equipo y encendió la ilusión de la victoria.

La alegría de Social duró poco. Inmediatamente después del segundo gol visitante, Branco Aragón estampó el 2 a 2 definitivo para El Fortín. La definición del partido tuvo un cierre caliente, ya que Aragón, autor del empate, se fue expulsado tras una fuerte infracción sobre el golero de Social, Emilio Geloso.

El equipo de Beraza, consiguió un punto de valioso en un campo siempre complicado. Este resultado es alentador y alimenta las mejores expectativas de cara a la próxima fase del certamen integrado, donde el formato de «mano a mano» promete una alta dosis de adrenalina.