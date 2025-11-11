back to top
    General Arenales fue escenario de la presentación del libro “Una mamá con turbante”

    por AscensionDigital
    El Centro Cívico de General Arenales fue el punto de encuentro, este sábado 8 de noviembre, para una jornada muy especial: la presentación del libro “Una mamá con turbante”, una obra infantil escrita por María Luz Álvarez y narrada por Lucía Bellón.
    La actividad contó con la presencia de la Intendente Municipal, Erica Revilla, quien acompañó con entusiasmo esta propuesta que invita a reflexionar en familia sobre el amor, la resiliencia y la esperanza.

    El encuentro reunió a grandes y chicos en un clima de cercanía y emoción, donde se compartieron lecturas, juegos y música, generando un espacio de diálogo y sensibilidad.

    Más que una simple presentación literaria, la jornada se transformó en una experiencia comunitaria, donde las emociones y los valores humanos fueron protagonistas.

    “Una mamá con turbante” aborda con ternura y profundidad el proceso de una madre que atraviesa una enfermedad y la manera en que su hija vive y acompaña esa transformación. A través de una historia inspirada en hechos reales, la autora invita a pensar en la fortaleza familiar, el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles.

    La intendente Revilla destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas culturales que unen a la comunidad y promueven valores fundamentales, subrayando el compromiso del Municipio con la lectura, la cultura y la contención emocional de las familias.

    Desde el Gobierno Municipal de General Arenales, se continúa impulsando actividades que fortalezcan los lazos sociales y promuevan espacios de encuentro, especialmente aquellos que combinan la literatura, la empatía y la reflexión compartida.
    Una tarde distinta, donde las palabras, la música y las emociones se entrelazaron para dejar un mensaje de esperanza y unión.

