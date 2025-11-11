General Arenales fue escenario de la presentación del libro “Una mamá con turbante”

El Centro Cívico de General Arenales fue el punto de encuentro, este sábado 8 de noviembre, para una jornada muy especial: la presentación del libro “Una mamá con turbante”, una obra infantil escrita por María Luz Álvarez y narrada por Lucía Bellón.

La actividad contó con la presencia de la Intendente Municipal, Erica Revilla, quien acompañó con entusiasmo esta propuesta que invita a reflexionar en familia sobre el amor, la resiliencia y la esperanza.

El encuentro reunió a grandes y chicos en un clima de cercanía y emoción, donde se compartieron lecturas, juegos y música, generando un espacio de diálogo y sensibilidad.

Más que una simple presentación literaria, la jornada se transformó en una experiencia comunitaria, donde las emociones y los valores humanos fueron protagonistas.

“Una mamá con turbante” aborda con ternura y profundidad el proceso de una madre que atraviesa una enfermedad y la manera en que su hija vive y acompaña esa transformación. A través de una historia inspirada en hechos reales, la autora invita a pensar en la fortaleza familiar, el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles.

La intendente Revilla destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas culturales que unen a la comunidad y promueven valores fundamentales, subrayando el compromiso del Municipio con la lectura, la cultura y la contención emocional de las familias.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales, se continúa impulsando actividades que fortalezcan los lazos sociales y promuevan espacios de encuentro, especialmente aquellos que combinan la literatura, la empatía y la reflexión compartida.

Una tarde distinta, donde las palabras, la música y las emociones se entrelazaron para dejar un mensaje de esperanza y unión.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/general-arenales-fue-escenario-de-la-presentacion-del-libro-una-mama-con-turbante/