Plan Municipal de Tierras: 18 familias toman posesión de su lote propio en Ascensión

Plan Municipal de Tierras: 18 familias toman posesión de su lote propio en AscensiónEl Gobierno Municipal de General Arenales continúa concretando políticas que garantizan el acceso a la tierra y promueven el arraigo de las familias en su comunidad. En el marco del Plan Municipal de Tierra, se entregaron 18 terrenos que habían sido previamente sorteados ante escribano público, marcando un nuevo paso en la política habitacional del distrito.Los lotes cuentan con servicios de energía eléctrica y red de agua, restando únicamente un empalme que será ejecutado en los próximos meses por la cooperativa prestadora del servicio, completando así las condiciones necesarias para que las familias puedan proyectar la construcción de sus viviendas.Desde el Gobierno Municipal, se destacó la importancia de esta iniciativa que busca brindar igualdad de oportunidades y acompañar a los vecinos en el sueño de acceder a su propio terreno, como parte de una política pública sostenida y transparente.

Las familias adjudicatarias contarán con un plazo de cinco años para iniciar la construcción de sus hogares, cumpliendo con el requisito de no poseer otra propiedad a su nombre. Este criterio tiene como objetivo asegurar que el programa llegue a quienes realmente lo necesitan, fortaleciendo el acceso justo y equitativo a la vivienda.De esta manera, el Gobierno Municipal de General Arenales reafirma su compromiso con el desarrollo, la inclusión y la planificación urbana responsable, acompañando con hechos concretos las políticas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/plan-municipal-de-tierras-18-familias-toman-posesion-de-su-lote-propio-en-ascension/