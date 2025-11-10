Qué hacer ante un posible envenenamiento o intoxicación de tu mascota

Desde el Refugio Canino de General Arenales se informa sobre un caso reciente de envenenamiento de mascotas en el distrito y se comparte información esencial para que todos los vecinos sepan cómo actuar ante una emergencia similar.

Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, y la rapidez en la respuesta es fundamental. Si sospechas que tu mascota ha sido envenenada o intoxicada, seguí estos pasos:

⚠ Mantén la calma y actuá de inmediato.

No provoques el vómito sin indicación veterinaria, ya que algunos productos pueden ser aún más dañinos al regresar por el esófago.

🚫 Alejá a tu mascota del posible tóxico.

Retirá cualquier resto del producto (alimento, planta, químico o medicamento) y guardá una muestra o el envase para mostrar al veterinario.

📞 Llamá de inmediato a tu veterinario o a un centro de urgencias veterinarias.

Proporcioná toda la información posible: tipo de sustancia, cantidad ingerida, tiempo transcurrido, peso del animal y síntomas observados.

🏥 Trasladá a tu mascota sin demora.

No esperes a que los síntomas empeoren. La atención profesional temprana puede ser decisiva para salvar su vida.

🔍 Síntomas de alerta:

Vómitos o diarrea

Babeo excesivo

Dificultad para respirar

Temblor, convulsiones o debilidad

Pupilas dilatadas o cambios de comportamiento

💚 Medidas de prevención:

Guardá productos de limpieza, medicamentos y alimentos tóxicos (como chocolate, cebolla, uvas o insecticidas) fuera del alcance de tus mascotas.

El Refugio Canino recuerda que la prevención y la rápida atención veterinaria son fundamentales para proteger la salud de los animales. Ante cualquier duda, comunicate con tu veterinario de confianza.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/que-hacer-ante-un-posible-envenenamiento-o-intoxicacion-de-tu-mascota/