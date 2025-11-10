Orden del Día – Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

Martes 11 de noviembre de 2025

El Honorable Concejo Deliberante de General Arenales celebrará una nueva sesión ordinaria el próximo martes 11 de noviembre de 2025, en el Salón Azul del Palacio Municipal, sede habitual de las reuniones legislativas.

Durante el encuentro se dará tratamiento a los temas incluidos en el siguiente Orden del Día:

Tratamiento del acta de la sesión anterior.

Lectura y consideración del acta correspondiente a la última sesión ordinaria. Eximición de tasas a jubilados y pensionados.

Nota enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, elevando el listado de eximición de tasas municipales correspondiente a jubilados y pensionados del Distrito de General Arenales para el Año 2026. Zonas de esparcimiento y diversión en General Arenales.

Nota remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal con un proyecto de ordenanza para la declaración de zonas de esparcimiento y diversión dentro de la localidad de General Arenales. Declaración de Interés Productivo Municipal – Zalei Agropecuaria S.A.

Nota enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal elevando un proyecto de ordenanza para declarar de interés productivo municipal a la firma Zalei Agropecuaria S.A.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/orden-del-dia-sesion-ordinaria-del-honorable-concejo-deliberante/