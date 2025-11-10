Sin Etiquetas, orgullo arenalense: subcampeones en las Olimpiadas Especiales Regionales de Junín

El deporte inclusivo de General Arenales volvió a brillar. El equipo de fútbol adaptado “Sin Etiquetas” tuvo una gran actuación en la instancia regional de las Olimpiadas Especiales Argentinas, realizada este sábado en la ciudad de Junín, donde se consagró subcampeón tras una jornada repleta de emoción y espíritu deportivo.

En su debut, el conjunto arenalense logró una contundente victoria por 7 a 1, mostrando un sólido trabajo colectivo y una destacada efectividad en el arco rival. Luego, en un segundo encuentro muy disputado, cayó por la mínima diferencia 1 a 0, resultado que lo ubicó en el segundo lugar del podio, coronando una participación ejemplar.

Durante el certamen, los jugadores Leandro Narvaez y Juan Pablo Roldán recibieron un reconocimiento especial como goleadores del torneo, reflejando el esfuerzo, la constancia y la entrega que caracterizan al equipo.

“Sin Etiquetas”, perteneciente al programa de Fútbol PCD (Personas con Discapacidad) del Municipio de General Arenales, continúa consolidándose como un referente del deporte adaptado en la región. Su crecimiento constante y su compromiso con la inclusión son motivo de orgullo para toda la comunidad arenalense.

Una vez más, nuestros representantes demostraron que a través del deporte se pueden derribar barreras, fortalecer lazos y promover valores fundamentales como la integración, el respeto y el trabajo en equipo.

