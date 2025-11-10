FINALES PROVINCIALES – ¡Contundente Victoria! Arenales Golea y Enciende la Ilusión en los JEBOS

La delegación de Arenales ha dado un golpe de autoridad en las finales provinciales de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBOS). Tras el empate de su debut, el equipo de Fútbol Mixto del Colegio Nuestra Señora se lució en su segunda presentación con una tremenda victoria que lo posiciona firmemente en la lucha por la clasificación.

En un encuentro donde el dominio fue casi absoluto, el equipo arenalense goleó 6 a 1 a la representación de La Plata. La ofensiva de Arenales demostró una gran efectividad y un juego colectivo admirable, reflejado en la distribución de los tantos.

El goleador del partido fue Simón Poleri, quien se despachó con un doblete. Además, se sumaron a la fiesta de goles: Rosario Cohen Di Prinzio, Lorenzo Olivieri, Joaquín Barros y Libia Raviscioni, completando así un marcador categórico.

Con esta inyección de confianza, el equipo dirigido por el Prof. Ignacio Acevedo ya se enfoca en su próximo y decisivo desafío. En el transcurso de este mediodía, Arenales se enfrentará al representativo de Máximo Paz en el complejo deportivo “Las Heras” de Mar del Plata, buscando sellar su pase a la siguiente fase del torneo.