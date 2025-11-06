El Honorable Concejo Deliberante celebró su sesión ordinaria del 14 de octubre de 2025

El Honorable Concejo Deliberante de General Arenales llevó adelante el pasado martes 14 de octubre una nueva sesión ordinaria en el Salón Azul del Palacio Municipal, sede natural de las reuniones del Cuerpo.

La jornada fue presidida por el concejal Raúl Alberto Rinaldi, contando con la presencia de la totalidad de los concejales que integran el HCD.

Durante el encuentro, se abordaron los temas incluidos en el Orden del Día, destacándose los siguientes puntos:

Aprobación del acta anterior.

Por unanimidad del cuerpo, se aprobó el acta de la sesión anterior. Ingreso del Proyecto de Presupuesto 2026.

El Departamento Ejecutivo Municipal presentó el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026.

Luego de su lectura, los concejales coincidieron en la necesidad de un análisis detallado y solicitaron la presencia del Secretario de Hacienda, Sr. Perchante, para brindar las explicaciones correspondientes.

El proyecto fue girado a las comisiones de Reglamento y Presupuesto por unanimidad. Ingreso del Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026.

El Departamento Ejecutivo también presentó la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al próximo ejercicio.

Por unanimidad, el Cuerpo decidió su pase a las comisiones de Reglamento y Presupuesto. Banca del Pueblo – solicitud de vecinos.

Se aprobó por unanimidad la solicitud de un grupo de vecinos para hacer uso de la Banca del Pueblo, con el fin de exponer temas vinculados al mantenimiento de caminos, pasos de agua y canales en zonas rurales.

La participación de los vecinos fue programada para el martes 11 de noviembre a las 20:30 horas. Proyecto de Ordenanza: “Mes de los Adultos Mayores”.

El Bloque Juntos presentó un proyecto impulsado por la terapista María Elisa Gilardoni, con el objetivo de declarar el mes de octubre como el “Mes de los Adultos Mayores”.

Los concejales destacaron la importancia de reconocer y fortalecer las actividades destinadas a este grupo etario.

Por unanimidad, el proyecto fue girado a las comisiones de Cultura, Reglamento y Presupuesto para ajustar su forma legislativa. Proyecto de Resolución – Calle Chubut de Ascensión.

El Bloque Unión por la Patria presentó un pedido para realizar relleno y cordón cuneta en calle Chubut de Ascensión, en respuesta a reclamos vecinales que afectan obras de gas natural en la zona.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, destacándose el acompañamiento de todos los bloques.

La sesión finalizó a las 21:50 horas, tras agotar el tratamiento de los temas previstos.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/el-honorable-concejo-deliberante-celebro-su-sesion-ordinaria-del-14-de-octubre-de-2025/