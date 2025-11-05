Cierre del Taller de Teatro Infantil en la Usina Joven: una obra con valores y mucha imaginación

En la Usina Joven de General Arenales se llevó a cabo el cierre del Taller de Teatro Infantil, a cargo de la profesora María Castro, un espacio creativo impulsado desde la Dirección de Juventud, bajo la coordinación de la profesora Caty Nascimbene.

Durante los últimos meses, niños y niñas de nivel primario exploraron el arte escénico a través del juego, la improvisación y el trabajo en equipo. Como cierre del ciclo, presentaron la obra “El misterio del recreo perdido”, una divertida historia ambientada en la Escuela Sol Naciente, donde los alumnos pierden su recreo porque el profesor extravía su silbato tras una travesura.

Entre risas, enredos y momentos de reflexión, los protagonistas Lucía y Tomás descubren que unos ratones se habían llevado el silbato creyendo que era mágico. Al recuperarlo, el grupo restablece la armonía escolar y deja una enseñanza sobre la resolución de conflictos, la empatía y la comprensión.

El público disfrutó de una función llena de energía, creatividad y ternura, fruto del trabajo conjunto entre los niños, su docente y el acompañamiento del área de Juventud municipal.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/cierre-del-taller-de-teatro-infantil-en-la-usina-joven-una-obra-con-valores-y-mucha-imaginacion/