Controles de salud escolar: trabajo conjunto entre el Hospital Municipal Ignacio Pirovano y el Programa Provincial de Salud Escolar

El Hospital Municipal Ignacio Pirovano del distrito de General Arenales continúa desarrollando acciones de prevención y promoción de la salud en el marco del Programa Provincial de Salud Escolar, una iniciativa que articula esfuerzos entre el sistema de salud municipal y provincial para cuidar la salud integral de los niños en edad escolar.

En esta nueva jornada, los equipos conformados por agentes sanitarios, enfermeras y estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería recorrieron la Escuela N°6 de la Estación de Ascensión, donde realizaron controles médicos a los alumnos de nivel primario.

Durante la visita se llevaron adelante evaluaciones de peso, talla, estatura y control de la visión, además de la verificación del calendario de vacunación de cada niño. También se aplicó un cuestionario familiar destinado a recopilar información sobre antecedentes de salud y factores de riesgo que permitan detectar y prevenir enfermedades en etapas tempranas de la vida.

Estas acciones forman parte de un programa integral que se replica en las distintas escuelas primarias públicas del distrito, con el propósito de garantizar un seguimiento sanitario equitativo y asegurar el acceso a la atención médica a través del hospital municipal.

La iniciativa es coordinada por la Dirección del Hospital Ignacio Pirovano, a cargo de la Dra. Marisol Viglioni, y se enmarca en la política de salud pública impulsada por el municipio, que busca fortalecer la prevención, la detección temprana y la promoción del bienestar en toda la comunidad educativa.

“El trabajo conjunto entre el hospital, las instituciones educativas y el Programa Provincial de Salud Escolar permite estar cerca de las familias y acompañar el crecimiento de los chicos desde una mirada integral”, destacaron desde la dirección hospitalaria.

Con cada jornada, el municipio reafirma su compromiso con una salud pública accesible, preventiva y comunitaria, que prioriza la infancia y apuesta al futuro del distrito.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/controles-de-salud-escolar-trabajo-conjunto-entre-el-hospital-municipal-ignacio-pirovano-y-el-programa-provincial-de-salud-escolar/