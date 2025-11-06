El Hospital Municipal Ignacio Pirovano continúa creciendo: inversión en equipamiento, infraestructura y formación profesional

El Hospital Municipal Ignacio Pirovano del distrito de General Arenales sumó un nuevo avance en su desarrollo tecnológico con la adquisición de un microscopio ZEISS Primostar 3, de origen alemán, que reemplaza al antiguo equipo de laboratorio luego de años de servicio.

La bioquímica Mónica Escaleta, encargada del laboratorio, junto al profesional Juan Carlos Ambrosino y el equipo de dirección encabezado por la Dra. Marisol Vignoli, realizaron un exhaustivo análisis comparativo de mercado en relación a precio, calidad y confiabilidad de la marca, determinando que la elección del modelo ZEISS era la más adecuada para optimizar los diagnósticos clínicos.

El nuevo microscopio cuenta con una cámara digital integrada, opciones de conectividad avanzada y la posibilidad de incorporar un tubo de fluorescencia LED, lo que permite una mayor precisión en el análisis de muestras de sangre, orina y tejidos. Este avance posibilita que numerosos estudios que antes debían derivarse a laboratorios privados hoy puedan realizarse directamente en el hospital, reduciendo tiempos y costos para los pacientes.

Esta incorporación forma parte de un proceso integral de inversión en salud pública que el municipio lleva adelante de forma sostenida, no sólo en equipamiento y tecnología, sino también en infraestructura, formación y prevención.

En los últimos meses, el Hospital Municipal ha acompañado el crecimiento con la construcción de la nueva sala de espera, farmacia y consultorios, además del avance en el Centro para la Tercera Edad “Papa Francisco”, contiguo al edificio hospitalario.

Paralelamente, se desarrollan capacitaciones permanentes para el personal de salud, como la Tecnicatura en Enfermería, los talleres de RCP y la adquisición de muñecos de simulación hospitalaria, herramientas que mejoran la formación práctica de los profesionales.

Asimismo, el hospital y sus equipos de salud llevan adelante acciones preventivas en territorio, como el relevamiento sanitario en La Trinidad, donde voluntarios controlaron presión arterial y otros indicadores de salud comunitaria, y las evaluaciones médicas en escuelas primarias, destinadas a la detección temprana de enfermedades en niños de primer grado.

Cada una de estas acciones refleja el compromiso del Municipio y del Hospital Pirovano con el bienestar de la comunidad, fortaleciendo un sistema de salud que crece, se moderniza y se humaniza día a día.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/el-hospital-municipal-ignacio-pirovano-continua-creciendo-inversion-en-equipamiento-infraestructura-y-formacion-profesional/