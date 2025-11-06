Acompañando el futuro de nuestros jóvenes

El Gobierno Municipal de General Arenales, a través de la Dirección de Juventud a cargo de Caty Nascimbene, llevó adelante una serie de talleres de orientación vocacional destinados a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

Las jornadas estuvieron a cargo de la Lic. en Psicopedagogía Agustina González y se realizaron en todas las localidades del distrito, con el objetivo de acompañar a los adolescentes en el proceso de elección de su carrera y proyecto de vida.

Durante los encuentros, los alumnos participaron de espacios de reflexión, consulta y diálogo para definir futuras trayectorias educativas y profesionales. Esta propuesta ya finalizó su recorrido en las instituciones educativas del distrito, consolidándose como una herramienta clave para brindar apoyo y orientación a los jóvenes en una etapa fundamental de sus vidas.

Los talleres de orientación vocacional representan una oportunidad valiosa para que los estudiantes puedan conocerse mejor, explorar sus intereses y descubrir sus potencialidades. A través de estas instancias, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de las nuevas generaciones, promoviendo decisiones más conscientes y seguras respecto a su futuro académico y laboral.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/acompanando-el-futuro-de-nuestros-jovenes/