Un encuentro de resiliencia y amor: Presentación de “Una mamá con turbante” en General Arenales

El sábado 8 de noviembre, el Centro Cívico de General Arenales será el escenario de la presentación de “Una mamá con turbante”, una obra escrita por María Luz Álvarez y narrada en esta ocasión por Lucía Bellón. Esta propuesta invita a niños y adultos a sumergirse en una experiencia literaria y lúdica, pensada para disfrutar en familia.

“Una mamá con turbante” es mucho más que un libro: es un cuento que celebra la resiliencia familiar, el amor entre madre e hija y la esperanza de superar una enfermedad juntos, abordando con sensibilidad y frescura el desafío que representa para una familia el proceso de atravesar un tratamiento médico. A través de una historia real, la autora abre la puerta al diálogo sobre los desafíos y la fortaleza que surgen cuando la vida presenta dificultades, destacando la importancia de sostenerse en el amor y la unión familiar.​

El evento, orientado tanto a grandes como a chicos, se plantea como un espacio en el que se compartirán historias, juegos y música, generando así un ambiente de contención y alegría para todos los participantes. Esta iniciativa, impulsada por el municipio, refuerza el compromiso de la comunidad con la promoción de actividades culturales, educativas y de acompañamiento emocional para las familias del distrito.

La convocatoria promete ser una oportunidad para visibilizar desde la literatura infantil el valor de la empatía, la resiliencia y el apoyo mutuo, construyendo redes de contención en torno a experiencias que pueden atravesar muchas familiass.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/un-encuentro-de-resiliencia-y-amor-presentacion-de-una-mama-con-turbante-en-general-arenales/