Reconocimiento a funcionarios de la Policía Federal Argentina

El director de Seguridad del distrito de General Arenales, José Nicanor Espinosa, participó del acto por la Semana de la Policía Federal Argentina, llevado a cabo el pasado 4 de noviembre en el Camping UATRE “Clemente Iriarte” de Pergamino, donde entregó dos reconocimientos a funcionarios de la fuerza federal en nombre del municipio.

El evento, encabezado por el Comisario Ezequiel Emilio Mazzolini, jefe a cargo de la División Unidad Operativa Federal Pergamino, reunió a autoridades locales y regionales para conmemorar el compromiso y la labor de los efectivos de la Policía Federal en la región.

Durante la ceremonia, Espinosa destacó el trabajo articulado entre las fuerzas federales y el área de Seguridad del distrito de General Arenales, subrayando la importancia de mantener una cooperación constante en materia de prevención, patrullaje y formación profesional.

“Estos reconocimientos simbolizan el respeto y la gratitud de toda una comunidad hacia quienes, con vocación y compromiso, cuidan de nuestra seguridad todos los días”, expresó Espinosa al hacer entrega de las distinciones.

La jornada concluyó con un reconocimiento general a los efectivos que día a día fortalecen la presencia de la Policía Federal Argentina en el territorio bonaerense.

