LA ANGELITA – Éxito Rotundo en la Brillante Cena Show de la Sociedad Árabe

La localidad de La Angelita reafirmó una vez más su notable riqueza cultural y la fuerza de sus raíces, al celebrar con gran éxito su tradicional cena-show y baile organizada por la Sociedad Árabe. El evento, considerado uno de los más importantes de la colectividad a nivel nacional, convocó a un amplio marco de público que disfrutó de una velada inolvidable.

El pasado sábado, las instalaciones de la entidad fueron el escenario de una noche espectacular donde la tradición y el sabor se fusionaron. Los asistentes deleitaron sus paladares con las exquisitas elaboraciones de la gastronomía árabe, fruto del incansable y dedicado trabajo de las damas cocineras y los expertos asadores de la entidad.

🎙️ Palabras de Agradecimiento y Tradición

En la apertura de la noche, el presidente de la institución, Jacinto Apez, brindó unas palabras de bienvenida, agradeciendo la amplia presencia del público y destacando enfáticamente el esfuerzo y la labor de los colaboradores para mantener vigente este evento cultural que honra y celebra la identidad árabe.

«Valoramos el trabajo de los colaboradores para mantener vigente el evento más importante de la colectividad árabe a nivel nacional», expresó el presidente Jacinto Apez, resaltando la trascendencia de la celebración.

💃🏽 Un Despliegue Artístico de Primera Línea

La propuesta artística fue de primerísimo nivel, ofreciendo un recorrido vibrante por la danza y la música tradicional.

Ballet de Danzas Árabes «Hilal»: La apertura artística estuvo a cargo del Ballet «Hilal», dirigido por la Prof. Zulma Brahim, que presentó un excelente esquema y coreografía que cautivó al público.

Compañía de Danzas Árabes «Samira Bellydance»: Desde Junín, se sumaron los componentes de esta compañía, bajo la dirección de Antonella Ciampagna, aportando su talento y gracia.

Grupo de Danzas Árabes «Haiat»: Como ya es tradición, el grupo de Rosario, «Haiat», brindó un show con todo el talento y la gracia de los bailes tradicionales, confirmando su fidelidad al evento.

El gran broche de oro de la noche llegó de la mano de Bassam Khoury y su orquesta, «Al Nugum». El show musical invitó a todos los presentes a bailar incansablemente, poniendo un cierre festivo y vibrante a esta exitosa cena-show que celebra la herencia cultural de La Angelita.