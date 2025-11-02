General Arenales de Fiesta: Celebración a pleno del 136º Aniversario del Distrito

Ya arrancó la fiesta en General Arenales con motivo de la celebración para conmemorar su 136º aniversario del distrito con un vibrante cronograma de festejos que combinó la tradición cívica, el color de la comunidad y un cierre musical a pura cumbia.

Desde tempranas horas, una multitudinaria concurrencia se dio cita para presenciar el acto protocolar, encabezado por la Intendente Érica Revilla. Junto a ella, estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y diversas autoridades, quienes compartieron el orgullo por un nuevo año de vida del distrito.

Homenajes y Emoción al Son de los Himnos

El momento solemne de la mañana comenzó con la magistral interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del reconocido intérprete, Carlos Pimienta. Su emotiva actuación fue seguida de un merecido reconocimiento a su trayectoria entregado por la propia jefa comunal.

La emoción continuó con el talentoso cantante local, José Luis Dadamia, quien invitó a todos los presentes a entonar al unísono el Himno a General Arenales, creando un instante de profunda conexión y alegría colectiva, a lo que se sumó el clasico «Pericón Nacional», que bailaron las peñas folkloricas del distrito.

🚶‍♀️ Desfile, Tradición y Color Comunitario

El corazón del festejo se plasmó en el tradicional desfile cívico escolar y paseo gaucho. Las calles se llenaron con la marcha de las instituciones educativas y entidades intermedias del distrito, reflejando el tejido social y la vitalidad comunitaria.

Tambien se sumaron, con su impecable presencia, las fuerzas policiales, los bomberos voluntarios y los servicios de salud pública. Ademas, el evento también contó con el vistoso paso de autos clásicos y antiguos, que añadieron un toque de nostalgia.

El broche de oro de la parte tradicional fue el espectacular paseo criollo, coordinado por Daniel “Cucho” Ayala. Las agrupaciones gauchas del distrito y la zona lucieron sus destrezas y vestimentas típicas, reafirmando las raíces y la tradición campestre de General Arenales.

🥘 La Fiesta Continúa: Artesanos, Gastronomía y Música

Los festejos se extienden durante toda la jornada de domingo. Los asistentes podrán disfrutar de un colorido paseo de artesanos, un tentador patio gastronómico con sabores locales, y una amplia cartelera de artistas locales y de la zona que animarán el escenario.

El gran cierre, que promete hacer bailar a toda la concurrencia, será a puro ritmo de cumbia con la presentación estelar de Onda Sabanera, coronando un aniversario memorable para General Arenales.