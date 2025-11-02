Anamá Di Prinzio en la Maratón Internacional de Nueva York

La atleta local Anamá Di Prinzio será una de las representantes argentinas en la histórica Maratón de Nueva York, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana.

El evento, considerado uno de los más prestigiosos del mundo, convoca a miles de corredores que recorren 42 kilómetros atravesando los cinco distritos de la ciudad: Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan.

Con enorme orgullo y alentada por su mamá Marta, la joven atleta de Ascensión, llevará la bandera argentina en esta competencia internacional, marcando un hecho sin precedentes: es la primera atleta del distrito de General Arenales en participar en esta emblemática maratón, símbolo de esfuerzo, superación y pasión por el deporte.

La comunidad de Ascensión y todo el distrito acompañan con orgullo a Anamá en esta experiencia única, deseándole el mayor de los éxitos en su participación.

🏃‍♀️🇦🇷 Una representante que lleva el nombre de Ascensión al mundo.