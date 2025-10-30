Juan Manuel Cheddad se sumó a la polémica y pidió responsabilidad institucional en el debate del Presupuesto 2026

General Arenales. – En medio del debate público sobre el tratamiento del Presupuesto Municipal 2026, el ex concejal Juan Manuel Cheddad se expresó en redes sociales y pidió “coherencia, respeto institucional y cumplimiento del deber hasta el último día del mandato”.

Cheddad, quien integró el Concejo Deliberante en gestiones anteriores, comenzó su mensaje explicando que durante mucho tiempo eligió mantener silencio “por respeto y para evitar conflictos innecesarios”, aunque señaló que “el silencio deja de ser prudencia y pasa a ser complicidad con lo que uno no comparte”.

“Hoy decido hablar, no por enojo ni revancha, sino por coherencia y respeto a los valores que siempre defendí”, expresó.

“No acompañar una postura no significa ser enemigo. Significa tener criterio propio, convicción y respeto por la institucionalidad”.

“El Concejo tiene la obligación legal de tratar el Presupuesto”

En su publicación, Cheddad explicó que la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su Artículo 34, establece que el Concejo Deliberante debe sancionar cada año el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio siguiente.

“Si el Ejecutivo lo presentó en tiempo y forma antes del 31 de octubre, el Concejo tiene la obligación legal de tratarlo y remitirlo al Ejecutivo antes del 31 de diciembre”, aclaró.

También recordó que tanto la Constitución Nacional (art. 64) como la Ley Orgánica (art. 70) y el Reglamento Interno del Concejo disponen que los concejales deben asistir a las sesiones, y que no hacerlo sin causa justificada implica incumplir el mandato para el cual fueron elegidos.

“El Presupuesto es una herramienta institucional, no una opción política”

El ex edil remarcó que el Presupuesto “define cómo se administran los recursos de todos los vecinos” y que su análisis y debate responsable son un deber institucional y ético, no una opción.

“Los representantes del pueblo deben cumplir sus funciones hasta el último día del mandato, con compromiso, transparencia y respeto por la ley”, sostuvo.

Finalmente, Cheddad aclaró la diferencia entre presupuesto y rendición de cuentas, indicando que el primero es una proyección de gastos para el próximo año, mientras que la segunda —que será analizada por los concejales electos— reflejará lo efectivamente gastado en cada área.