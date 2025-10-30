Gustavo López coincidió con Geloso y cuestionó el presupuesto municipal 2026

General Arenales. – El concejal Gustavo López se sumó a los cuestionamientos expresados por su par Matías Geloso respecto del Presupuesto Municipal 2026 y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que el Ejecutivo busca aprobar antes del recambio legislativo.

A través de una publicación en sus redes sociales, López aseguró que el proyecto presentado por el gobierno municipal asciende a $18.766.526.000 —es decir, más de un millón de pesos por habitante del distrito— y lo calificó como “un presupuesto enorme”, un 40% superior al del año en curso (estimado en $13.000 millones).

“El 57% del presupuesto se destina a personal”

El edil detalló que, según los cálculos oficiales, el 57% de los fondos se destinarían a sueldos y cargas del personal municipal, lo que equivale a más de $10.700 millones.

“Si se habla de 540 empleados, los números no cierran”, señaló López, aludiendo a la desproporción entre el total presupuestado y la planta declarada.

Distribución del gasto por áreas

López enumeró las principales partidas contempladas en el proyecto de presupuesto:

Poder Ejecutivo: $160 millones Seguridad y Defensa Civil: $313 millones Dirección de Juventud: $52 millones Gobierno, Hacienda y Gestión: $2.408 millones Cultura: $99 millones Deporte y Turismo: $73,5 millones Producción: $157 millones Obras y Servicios Públicos, Red Vial: $7.101 millones Salud y Bromatología: $7.203 millones Desarrollo Social: $1.290 millones Concejo Deliberante: $237 millones

El total asciende a $18.766 millones, según precisó el concejal.

“Sin una sola vivienda en cuenta”

López remarcó que dentro del área de Obras Públicas “no se prevé la construcción de una sola vivienda”, y señaló que los fondos principales se concentran en mantenimiento urbano y servicios generales.

“Son cifras enormes y los vecinos merecen saber cómo se van a administrar”, expresó.

Aumento del 45% en tasas y contribuciones

Finalmente, López advirtió que el Ejecutivo también impulsa una Ordenanza Fiscal e Impositiva que contempla un incremento del 45% en impuestos y tasas municipales respecto del año anterior.

“Abrazo enorme a todos”, concluyó el edil en su publicación.