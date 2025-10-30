Accidente en Ruta 65: colisión entre un automóvil y una motocicleta

Junín. – Un accidente de tránsito se registró cerca de las 11 de la mañana de este jueves sobre la Ruta Provincial N°65, en el tramo que une Junín con Tiburcio, cuando una motocicleta colisionó contra un automóvil en circunstancias que aún se investigan.

De acuerdo con los primeros informes, el impacto se habría producido durante una maniobra que es materia de análisis por parte de las autoridades policiales y peritos viales.

En el lugar trabajaron efectivos de Seguridad de Junín y personal del Hospital Interzonal General de Agudos, quienes asistieron al conductor de la motocicleta, un hombre que —a pesar del fuerte golpe— no presentaba lesiones visibles al momento del auxilio.

El automóvil era conducido por dos jóvenes menores de edad, oriundos de General Arenales, quienes no resultaron heridos.

Las autoridades continúan realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades.

El tránsito en la zona se mantuvo parcialmente reducido durante los trabajos de asistencia y relevamiento del lugar.