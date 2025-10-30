Reunión de trabajo para fortalecer la prevención en el ámbito rural

En el marco de las acciones de coordinación en materia de seguridad rural, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Jefe del CPR General Arenales, Oficial Principal Guillermo González, y el Subcoordinador de Seguridad Rural, Comisario Inspector Sebastián Medina.

Durante el encuentro se realizó un balance de las tareas preventivas desarrolladas en el último período en la zona rural del distrito, destacando el compromiso del personal en los operativos de control, patrullajes y vigilancia constante en los distintos parajes y caminos rurales.

Asimismo, las autoridades proyectaron nuevas políticas de prevención orientadas a fortalecer la presencia policial en el sector, optimizar la comunicación con los productores agropecuarios y reforzar el trabajo articulado con las dependencias municipales.

El objetivo común es garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos del ámbito rural, a través de estrategias conjuntas y sostenidas en el tiempo.

