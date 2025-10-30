back to top
More
    InicioMunicipioReunión de trabajo para fortalecer la prevención en el ámbito rural
    Municipio

    Reunión de trabajo para fortalecer la prevención en el ámbito rural

    por AscensionDigital
    0
    12

    En el marco de las acciones de coordinación en materia de seguridad rural, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Jefe del CPR General Arenales, Oficial Principal Guillermo González, y el Subcoordinador de Seguridad Rural, Comisario Inspector Sebastián Medina.

    Durante el encuentro se realizó un balance de las tareas preventivas desarrolladas en el último período en la zona rural del distrito, destacando el compromiso del personal en los operativos de control, patrullajes y vigilancia constante en los distintos parajes y caminos rurales.

    Asimismo, las autoridades proyectaron nuevas políticas de prevención orientadas a fortalecer la presencia policial en el sector, optimizar la comunicación con los productores agropecuarios y reforzar el trabajo articulado con las dependencias municipales.

    El objetivo común es garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos del ámbito rural, a través de estrategias conjuntas y sostenidas en el tiempo.

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/reunion-de-trabajo-para-fortalecer-la-prevencion-en-el-ambito-rural/

    Artículo anterior
    Geloso pidió que el Presupuesto 2026 sea tratado por los nuevos concejales y cuestionó el aumento de tasas
    Artículo siguiente
    Se incendio un auto en cercanías de Estación Arenales

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido