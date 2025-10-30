Se incendio un auto en cercanías de Estación Arenales

En la mañana de este miércoles, alrededor de las 8 horas, se registró un incendio de un automóvil en la Ruta Provincial N° 50, en inmediaciones a Estación Arenales.

El vehículo siniestrado fue un Volkswagen Santana, conducido por una mujer de aproximadamente 32 años, quien se desempeña como agente policial.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado a raíz de problemas mecánicos, que derivaron rápidamente en el incendio del rodado.

Ante la situación, acudieron Bomberos Voluntarios de General Arenales, junto a efectivos de la Policía Local y de la Policía Vial, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales en el vehículo fueron considerables.