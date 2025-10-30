Geloso pidió que el Presupuesto 2026 sea tratado por los nuevos concejales y cuestionó el aumento de tasas

General Arenales. – Tras la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Matías Geloso compartió en sus redes sociales un extenso mensaje en el que expuso su postura sobre el tratamiento del Presupuesto Municipal 2026, al que calificó como “apresurado” y “propiciado por el oficialismo antes del recambio legislativo”.

Geloso sostuvo que el tratamiento debería quedar en manos de los nuevos concejales electos, ya que “serán ellos quienes deban trabajar sobre el presupuesto durante el próximo año”.

Además, destacó que a partir del 10 de diciembre “se terminan las mayorías absolutas” que marcaron las últimas dos décadas de funcionamiento del cuerpo deliberativo.

Un presupuesto de $18.800 millones

Según el concejal, el proyecto presentado por el Ejecutivo local prevé un presupuesto total de 18.800 millones de pesos, lo que equivale —según sus cálculos— a $1.125.000 por habitante del distrito, o unos USD 12,5 millones.

Geloso comparó estas cifras con la última década y afirmó que “en los últimos 10 años este gobierno administró más de 100 millones de dólares”, señalando que “con el 10% de ese monto podrían haberse construido 250 viviendas sociales”.

Aumento del 40% y suba de tasas

El edil señaló que el presupuesto 2026 representa un incremento del 40% respecto al del año anterior (13.500 millones) y que el Ejecutivo “busca aprobar cuanto antes la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que contempla un aumento del 43% en casi todas las tasas municipales”.

También apuntó contra el mecanismo de aprobación con los mayores contribuyentes, ironizando sobre la falta de transparencia en esas sesiones y señalando que “a partir del 10 de diciembre se termina” esa práctica, en referencia al nuevo equilibrio político del Concejo.

Distribución por áreas

Geloso compartió un desglose del gasto proyectado por áreas. Según detalló:

Seguridad y Defensa Civil: $321 millones (1,7% del presupuesto) Juventud: $52 millones (0,3%) Cultura: $99 millones (0,5%) Deporte y Turismo: $73 millones (0,4%) Producción: $157 millones (0,8%)

El concejal cuestionó que “estas áreas clave para la comunidad” representen en conjunto apenas el 3,7% del presupuesto.

Obras Públicas y Red Vial, en el foco

En su análisis, Geloso señaló que la Secretaría de Obras Públicas concentra más de $7.100 millones, aunque —según afirmó— “no contempla la construcción de viviendas ni de cuadras de asfalto”, destacando que las obras de plazas y rutas dependen de fondos provinciales.

También cuestionó la falta de precisión en algunos rubros del gasto, donde aparecen ítems como “otros bienes de consumo” o “otros servicios”.

En relación con la Red Vial, destacó una aparente diferencia entre lo proyectado para recaudar y lo presupuestado para gastar:

“El Municipio estima gastar 455 millones en mantenimiento, pero prevé recaudar 1.510 millones por tasa vial. Sobran 1.055 millones que el presupuesto no dice adónde van a parar”, advirtió.

Transparencia y acceso a la información

Geloso insistió en la necesidad de que los concejales tengan acceso al sistema R.A.F.A.M. para poder auditar facturas y contratos:

“Eso sería transparencia. No hay razón para que los ciudadanos, a través de sus representantes, no sepan cómo se gasta el dinero público”.

El concejal adelantó que en los próximos días continuará compartiendo información sobre el resto de las áreas —Salud, Desarrollo Social, Hospital, Medio Ambiente y Bromatología— y concluyó: