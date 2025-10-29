back to top
More
    InicioMunicipioLa Biblioteca Ambulante llega a Ascensión y Arenales
    Municipio

    La Biblioteca Ambulante llega a Ascensión y Arenales

    por AscensionDigital
    0
    12

    La Biblioteca Ambulante vuelve a recorrer el distrito con su propuesta de acercar la lectura a todos los rincones. Los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, este ingenioso colectivo convertido en biblioteca estará disponible desde las 10 de la mañana, primero frente a la Escuela 3 de Ascensión y luego, en el marco de la Fiesta del Distrito, frente al Centro Cívico de Arenales.

    ¿Qué es la Biblioteca Ambulante? Es una iniciativa que promueve la lectura y facilita el encuentro entre lectores y libros únicos, invitando a intercambiar, comprar o vender ejemplares para que más personas tengan acceso real a un libro. El bus amarillo, repleto de libros de todos los géneros, recorre distintos lugares y acerca la literatura de manera creativa y accesible.[amazonaws]
    Te invitamos a acercarte, mirar y consultar la gran cantidad de libros hermosos que llegaron en esta edición. ¡Tal vez alguno sea perfecto para vos!

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/la-biblioteca-ambulante-llega-a-ascension-y-arenales/

    Artículo anterior
    Celebramos el 136° Aniversario del Distrito: Fiesta, Tradición y Comunidad en General Arenales
    Artículo siguiente
    Geloso pidió que el Presupuesto 2026 sea tratado por los nuevos concejales y cuestionó el aumento de tasas

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido