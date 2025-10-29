La Biblioteca Ambulante llega a Ascensión y Arenales

La Biblioteca Ambulante vuelve a recorrer el distrito con su propuesta de acercar la lectura a todos los rincones. Los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, este ingenioso colectivo convertido en biblioteca estará disponible desde las 10 de la mañana, primero frente a la Escuela 3 de Ascensión y luego, en el marco de la Fiesta del Distrito, frente al Centro Cívico de Arenales.

¿Qué es la Biblioteca Ambulante? Es una iniciativa que promueve la lectura y facilita el encuentro entre lectores y libros únicos, invitando a intercambiar, comprar o vender ejemplares para que más personas tengan acceso real a un libro. El bus amarillo, repleto de libros de todos los géneros, recorre distintos lugares y acerca la literatura de manera creativa y accesible.[amazonaws]

Te invitamos a acercarte, mirar y consultar la gran cantidad de libros hermosos que llegaron en esta edición. ¡Tal vez alguno sea perfecto para vos!

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/la-biblioteca-ambulante-llega-a-ascension-y-arenales/