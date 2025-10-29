Celebramos el 136° Aniversario del Distrito: Fiesta, Tradición y Comunidad en General Arenales

El domingo 2 de noviembre, General Arenales vivirá la esperada Fiesta del Distrito en el marco del 136° aniversario, un evento que genera entusiasmo y amplia participación de la comunidad. Desde las 11:00 hs, habrá múltiples propuestas: desfiles cívicos escolares, desfile criollo, el tradicional desfile de autos clásicos y deportivos, y espectáculos con artistas locales, peñas folclóricas y bandas de cumbia.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la enorme demanda de espacio para food trucks, emprendimientos gastronómicos y propuestas de emprendedores locales, que ya han superado las expectativas, reflejando el crecimiento y la diversidad de la oferta para los visitantes. El patio gastronómico y el paseo de artesanos y emprendedores serán protagonistas a lo largo de la jornada, acompañados de juegos infantiles y sorpresas para toda la familia.

La grilla artística tendrá como cierre estelar el show en vivo de Onda Sabanera, que promete poner a todos a bailar. Además, durante toda la jornada habrá transmisión en vivo y programa especial de streaming, permitiendo que nadie se pierda el evento y dando visibilidad a cada propuesta y participante.

Los jóvenes contarán con su propio espacio en el sector Usina Joven, de 15:00 a 18:00 hs, con propuestas de arte, dibujo, pintura y actividades recreativas especialmente diseñadas para estimular la creatividad y el encuentro.

Se recuerda a la comunidad que, por el Día del Empleado Municipal (7 de noviembre), las oficinas públicas estarán cerradas y la recolección de residuos podría verse afectada en algunas localidades.

Invitamos a todos los vecinos y visitantes a ser parte de esta gran fiesta popular y celebrar juntos la historia, la cultura y la energía de General Arenales. Para quienes deseen sumarse al desfile de autos, comunicarse con Nelson Bello al 2364-573810.

¡Sumate, disfrutá y viví el aniversario del distrito a pleno, en una jornada pensada para vos y toda la familia!

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/celebramos-el-136-aniversario-del-distrito-fiesta-tradicion-y-comunidad-en-general-arenales/