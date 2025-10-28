General Arenales se pintó de violeta con la victoria de La Libertad Avanza

Con el estreno de la Boleta Única Papel, el Partido de General Arenales definió su apoyo en las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 al Gobierno Nacional. Con el escrutinio cerrado este domingo por la noche, el espacio libertario se quedó con una clara ventaja frente a sus competidores, confirmando una tendencia que también se vio en buena parte del interior bonaerense.

La Libertad Avanza obtuvo el 62,61% de los votos, lo que representa un total de 5.243 sufragios y en segundo lugar se ubicó Fuerza Patria con el 37,38 de los votos, sumando 3130 sufragios. La diferencia marca un claro espaldarazo de los arenalenses a la gestión del Ejecutivo Nacional.

Más atrás se ubicaron Propuesta Federal para el Cambio con 3,01% (294), Provincias Unidas con 2,28% (223), y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad con 1,99% (195).

Completaron la elección la Coalición Cívica – A.R.I. con 1,38% (135), el Frente Patriota Federal con 1,01% (99), el Partido Nuevo Buenos Aires con 0,89% (87) y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur con 0,79% (78).

Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su peso en la región y perfila con una firme presencia en el plano político local.