Ya se encuentra disponible la inscripción online para acceder a las Casas de Estudiantes durante el ciclo 2026. El proceso es sencillo: solicitá la información, completá el formulario con tus datos y listo. Las familias interesadas pueden comunicarse al 2353 – 405386 para consultas y asesoramiento sobre requisitos y funcionamiento del programa.

El compromiso de General Arenales con la juventud se traduce en acciones concretas que abren caminos y fortalecen los lazos entre municipio, familias y estudiantes. Vivir en una Casa de Estudiantes es mucho más que una solución habitacional: es una oportunidad para crecer, aprender y construir el propio proyecto de vida.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/inscripciones-abiertas-para-casas-de-estudiantes-2026/