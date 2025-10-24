Se vienen los festejos por el aniversario del distrito

La tradicional Fiesta Aniversario del Distrito de General Arenales, que debió ser suspendida por las condiciones climáticas adversas de los fines de semana anteriores, ya tiene nueva fecha confirmada: domingo 2 de noviembre. Todo está encaminado para vivir una jornada inolvidable de reencuentro, identidad y alegría ciudadana.

Un festejo para toda la comunidad

La celebración del 136° Aniversario del Distrito reunirá vecinas, vecinos, instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas, emprendedores y amantes de los autos clásicos en distintos eventos a lo largo del día. La programación incluye:

Desfile Cívico Escolar: a las 11 hs, instituciones educativas participarán del acto protocolar con sus banderas de ceremonia y estandartes. Acreditación a las 10 hs. en Av. Alvear y San Martín (Bringeri).DESFILE-CIVICO-ESCOLAR.jpg​

a las 11 hs, instituciones educativas participarán del acto protocolar con sus banderas de ceremonia y estandartes. Acreditación a las 10 hs. en Av. Alvear y San Martín (Bringeri).DESFILE-CIVICO-ESCOLAR.jpg​ Desfile Criollo: abierto a agrupaciones y particulares que deseen sumarse a esta muestra de tradición local. Confirmar asistencia al WhatsApp informado en los flyers.FIESTA-DEL-DISTRITO-DESFILE-CRIOLLO.jpg​

abierto a agrupaciones y particulares que deseen sumarse a esta muestra de tradición local. Confirmar asistencia al WhatsApp informado en los flyers.FIESTA-DEL-DISTRITO-DESFILE-CRIOLLO.jpg​ Desfile de Autos Clásicos y Deportivos: convocatoria especial para amantes del motor con confirmación previa.FIESTA-DEL-DISTRITO-DESFILE-AUTOS.jpg​

convocatoria especial para amantes del motor con confirmación previa.FIESTA-DEL-DISTRITO-DESFILE-AUTOS.jpg​ Feria del Distrito: participación de artesanos, emprendedores, food trucks y propuestas gastronómicas durante toda la jornada, en un entorno pensado para el disfrute familiar.

Participación y contacto

Cada actividad cuenta con vías de acreditación y contacto a través de WhatsApp, dados los cupos y para asegurar una mejor organización. Los datos específicos de inscripción y consulta figuran destacados en los flyers oficiales publicados por la Municipalidad.

Invitación y espíritu festivo

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se invita a todos los vecinos a sumarse a este esperado aniversario, que vuelve a poner en valor nuestras tradiciones y el sentido de pertenencia del distrito. El festejo será un espacio para disfrutar de la cultura, los sabores locales y el encuentro, recuperando el espíritu festivo tras la postergación inicial por el mal clima.

¡Los esperamos a todos para celebrar juntos un nuevo año de General Arenales!

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/se-vienen-los-festejos-por-el-aniversario-del-distrito/