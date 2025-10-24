back to top
    Actividades por el día de la familia en el Centro Integrarte

    Centro Integrarte de General Arenales celebró recientemente el Día de la Familia con una actividad especial para jóvenes adultos y niños con discapacidad. Durante la jornada, cada participante realizó un dibujo que representara a su familia y luego expresó lo que ese dibujo significaba para ellos. Esta dinámica sirvió para fortalecer los vínculos familiares y promover la expresión personal de cada asistente.

    La iniciativa refleja el compromiso del centro con la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, ofreciendo espacios donde pueden compartir, crear y fortalecer sus relaciones afectivas en un ambiente acogedor y respetuoso. El centro continúa realizando actividades de este tipo que fomentan la participación y el desarrollo integral de sus usuarios en la comunidad local.

    Esta celebración se suma a otras actividades municipales y sociales en General Arenales que buscan destacar la importancia de la familia como núcleo fundamental de apoyo y crecimiento personal.

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/actividades-por-el-dia-de-la-familia-en-el-centro-integrarte/

