Actividades por el día de la familia en el Centro Integrarte

Centro Integrarte de General Arenales celebró recientemente el Día de la Familia con una actividad especial para jóvenes adultos y niños con discapacidad. Durante la jornada, cada participante realizó un dibujo que representara a su familia y luego expresó lo que ese dibujo significaba para ellos. Esta dinámica sirvió para fortalecer los vínculos familiares y promover la expresión personal de cada asistente.

La iniciativa refleja el compromiso del centro con la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, ofreciendo espacios donde pueden compartir, crear y fortalecer sus relaciones afectivas en un ambiente acogedor y respetuoso. El centro continúa realizando actividades de este tipo que fomentan la participación y el desarrollo integral de sus usuarios en la comunidad local.

Esta celebración se suma a otras actividades municipales y sociales en General Arenales que buscan destacar la importancia de la familia como núcleo fundamental de apoyo y crecimiento personal.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/actividades-por-el-dia-de-la-familia-en-el-centro-integrarte/