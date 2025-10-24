El Honorable Concejo Deliberante de General Arenales celebrará su sesión ordinaria el 28 de octubre de 2025

El Honorable Concejo Deliberante de General Arenales informa que el próximo martes 28 de octubre de 2025 se llevará a cabo una sesión ordinaria en el Salón Azul del Palacio Municipal, sede natural de las sesiones del Cuerpo.

Durante la jornada se dará tratamiento a los siguientes temas incluidos en el Orden del Día:

Lectura y tratamiento del acta de la sesión anterior. Solicitud de licencia presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, a cargo de la Sra. Intendente Municipal, para el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025. Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para ratificar y convalidar el convenio celebrado entre la Sociedad Española y el Municipio de General Arenales. Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal que propone autorizar la firma de un convenio entre el Ejecutivo y la Cooperativa La Angelita. Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal para autorizar la firma de un convenio de cesión de derechos y acciones sobre un inmueble en la localidad de Arribeños. Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal referente a la disposición de lotes en General Arenales. Nota presentada por el concejal Raúl Rinaldi, solicitando licencia a su cargo desde el 7 al 14 de noviembre de 2025.

La sesión se desarrollará conforme al reglamento interno del H.C.D., garantizando el debate público y transparente de los asuntos de interés para la comunidad de General Arenales y sus localidades.

