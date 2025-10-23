121° Aniversario de Arribeños: tradición, música y sabor criollo en una gran jornada

Arribeños se prepara para celebrar su 121° aniversario con una jornada llena de actividades, tradición y alegría popular. El sábado 15 de noviembre, la Pista de la Salud será el escenario de una fiesta que reunirá a vecinos, instituciones, artistas y asadores de toda la región.

Desde temprano, el festejo contará con la 2° Competencia del Costillar al Asador, una propuesta que combina la pasión por la cocina criolla y la sana competencia.

Las inscripciones están abiertas al 236 4603319.

A las 17 horas comenzará el esperado Desfile Criollo, donde se lucirán jinetes, agrupaciones tradicionalistas y familias de la zona que mantienen viva la identidad rural.

Para participar, los interesados pueden inscribirse al 236 4417439.

Durante toda la tarde se desarrollará la Feria de Artesanos y Emprendedores, un espacio que invita a descubrir productos locales, creatividad y trabajo comunitario.

Inscripciones abiertas al 236 4684630.

A partir de las 19 horas, la música, el canto y la danza tomarán el escenario con la participación de numerosos artistas locales, demostrando el talento y la energía cultural que caracteriza a Arribeños. Además, se realizará la entrega de premios a los mejores asadores de la jornada.

El cierre de los festejos estará a cargo del conjunto folklórico Los Gringos y el grupo Golpe Kuartetero, que harán bailar a todos los presentes para coronar una noche inolvidable.

La Municipalidad de General Arenales invita a toda la comunidad a participar y compartir esta fecha tan especial para Arribeños, reafirmando el valor de nuestras tradiciones y el espíritu de encuentro que nos une como pueblo.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/121-aniversario-de-arribenos-tradicion-musica-y-sabor-criollo-en-una-gran-jornada/