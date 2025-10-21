El Club 12 de Octubre Celebró sus 97 Años con Sabor y Reconocimientos

La gran familia aurinegra se vistió de gala el pasado fin de semana para celebrar por todo lo alto el 97º aniversario de vida institucional del querido Club 12 de Octubre. La noche fue un reflejo del espíritu de la entidad: un clima familiar, alegre y con un compromiso que se siente en cada rincón.

El festejo tuvo como plato fuerte una brillante cena que combinó la tradición y el buen gusto. Los asistentes pudieron disfrutar del clásico y artesanal menú de mayonesa de ave, preparado con dedicación por las damas de la entidad, junto a un exquisito asado magistralmente cocinado por los expertos de la parrilla. Un verdadero deleite que marcó el tono festivo de la velada.

La ocasión fue perfecta para rendir un merecido homenaje a quienes han dedicado años de esfuerzo y pasión al club. El presidente de la entidad, Ezequiel Lencina, acompañado por el vicepresidente, Gaspar Franco, entregaron presentes a tres figuras clave: Daniel Balassone, Mauricio Priano y Fernando Ávila. Este reconocimiento destacó el valiosísimo aporte y el compromiso inclaudicable de estos dirigentes, pilares fundamentales para la institución.

Además, con motivo del Día de la Madre, se brindó un sencillo pero emotivo obsequio a todas las mamás presentes, reafirmando la relevancia que tiene la familia dentro del espíritu aurinegro.

El presidente Ezequiel Lencina cerró la parte formal dirigiéndose a los presentes con palabras de agradecimiento por el apoyo constante y ratificó el compromiso de la dirigencia de seguir trabajando con dedicación y esfuerzo por el crecimiento sostenido del club.

Para que la fiesta siga bien arriba, la música estuvo a cargo del grupo “Dale Candela” de Colón, que puso el ritmo alegre y contagioso que mantuvo a todos disfrutando y bailando hasta altas horas de la noche. ¡Un cumpleaños memorable que augura grandes cosas para el centenario!