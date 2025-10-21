Notable Éxito en el Tradicional Desfile de Carrozas en Arribeños

Con el esperado arribo de la primavera, la localidad de Arribeños se vistió de gala y celebró por todo lo alto uno de sus eventos más queridos y tradicionales: el Desfile de Carrozas. La convocatoria, organizada un año más por el Colegio San Francisco, demostró una vez más el espíritu comunitario y la creatividad que caracteriza a la institución.

El desfile es una verdadera fiesta de ingenio, donde participan activamente alumnos de todos los cursos. Los estudiantes, con la invaluable ayuda y el compromiso de sus familias, dedicaron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la elaboración de carrozas con motivos variados que se convirtieron en la principal atracción de la jornada.

La amplia concurrencia que se dio cita en las calles brindó un cálido y sostenido aplauso a cada una de las creaciones que pasaron, reconociendo el arduo trabajo detrás de cada detalle. Tras el paso de las coloridas y originales obras de arte móvil, el jurado tuvo la difícil tarea de dictaminar los premios, registrándose los siguientes resultados

1° Premio: Primer Año ( árbol) $2.000.000

2° Premio: Segundo Año ( Pitufos) $1.900.000

3° Premio: Jardín de Infantes ( El gato con botas) $1.800.000

4° Premio: Cuarto Año ( rana) $1.500.000

5° Premio: Sexto Año ( oso) $1.300.000

6° Premio: Tercer Año ( Roncola) $1.000.000

El evento no solo fue un despliegue de creatividad y color, sino también una emotiva demostración de la unión entre la escuela, las familias y la comunidad de Arribeños, consolidando a este desfile como una cita ineludible en el calendario local. El Colegio San Francisco ya promete una nueva edición el próximo año.