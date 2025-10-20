Incendio fuera de control destruye supermercado en Ascensión

Un grave incendio se desató este domingo en horas de la tarde en la localidad de Ascensión, provocando la destrucción total de un supermercado ubicado en la esquina de Avenida San Martín y calle Belgrano.

Las primeras versiones señalan que el fuego se habría iniciado en el depósito trasero del comercio, aunque las causas aún no fueron oficialmente confirmadas. En pocos minutos, las llamas se propagaron rápidamente por toda la estructura, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del pueblo.



Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ascensión y General Arenales, junto a refuerzos llegados desde otras localidades, trabajan sin pausa para contener las llamas, que durante la tarde alcanzaron varios metros de altura. Pasadas las 18:30, el fuego volvió a intensificarse, y testigos reportaron explosiones en el interior del edificio debido al colapso de materiales inflamables.

Las autoridades municipales y de seguridad dispusieron la evacuación preventiva de vecinos y curiosos, estableciendo un perímetro de seguridad de una cuadra alrededor del foco del siniestro. La Avenida San Martín permanece cortada desde calle Córdoba, y solo se permite el paso de las autobombas que abastecen a los equipos de emergencia.

Aunque hasta el momento no se registraron víctimas, el daño material es total y la situación continúa siendo crítica. Se espera un parte oficial en las próximas horas para confirmar el origen del incendio y los resultados del operativo de control.