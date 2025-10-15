Obras que no se ven, pero mejoran la calidad de vida en Ferré

Con una inversión de $84.000.000 y en coordinación con la Cooperativa Eléctrica de Ferré, el Municipio de General Arenales finalizó una importante obra civil de mejorado, limpieza y reacondicionamiento de los piletones cloacales y sus taludes de contención. Aunque se trata de una intervención que no siempre es visible para la comunidad, su impacto es fundamental en la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

Estos trabajos permiten optimizar el funcionamiento de la planta de tratamiento y asegurar la correcta circulación y depuración de los efluentes cloacales, garantizando condiciones sanitarias más seguras y sostenibles para la localidad. La obra forma parte de un plan preventivo impulsado por el municipio para evitar posibles colapsos estructurales en el sistema y prolongar su vida útil, minimizando riesgos ambientales y de salud pública.

Las tareas incluyeron el desmalezado del predio, la remoción de sedimentos, la reparación de taludes de contención y el acondicionamiento de los sectores de decantación, contribuyendo a mejorar la eficiencia del tratamiento. Su ejecución, además, se enmarca en la política de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento urbano, que busca consolidar servicios esenciales en cada localidad del distrito.

Estas “obras que no se ven” son, sin embargo, las que más se sienten: son garantía de bienestar, sustentabilidad y progreso para cada vecino y vecina de Ferré.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/obras-que-no-se-ven-pero-mejoran-la-calidad-de-vida-en-ferre/