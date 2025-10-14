back to top
More
    InicioMunicipioConvenio de ampliación del cementerio de Ascensión: gestión conjunta entre el municipio...
    Municipio

    Convenio de ampliación del cementerio de Ascensión: gestión conjunta entre el municipio y entidades locales

    por AscensionDigital
    0
    16

    En un acto celebrado en el municipio, la intendente Erica Revilla recibió a representantes de la Asociación Mutual Club Social y Deportivo Ascensión, C.O.S.P.A.L y la Sociedad Árabe Islámica Alauita de Beneficencia de La Angelita para proceder a la firma de un importante convenio de colaboración. Este acuerdo concreta la ampliación del cementerio de la localidad de Ascensión, brindando respuesta a una problemática que por años preocupó a los habitantes de la zona.

    La realización de este convenio evidencia el valor de articular políticas públicas y privadas para dar soluciones efectivas y duraderas en beneficio de la población. Desde el gobierno municipal se celebra este paso, destacando el compromiso de las instituciones locales en trabajar junto al Estado para alcanzar objetivos comunes que fortalecen el tejido social del distrito

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/convenio-de-ampliacion-del-cementerio-de-ascension-gestion-conjunta-entre-el-municipio-y-entidades-locales/

    Artículo anterior
    JUEGOS BONAERENSES – La Pasión por Correr no tiene Edad

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido