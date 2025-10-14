General Arenales celebra el Mes de la Salud Mental con una propuesta comunitaria y saludable

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental y durante todo octubre, el Servicio de Salud Mental del Hospital Dr. Ignacio Pirovano organiza una jornada especial para fomentar el bienestar integral y la participación de toda la comunidad. El próximo 25 de octubre, de 9 a 12 horas, la entrada principal del hospital será el punto de encuentro para el “Triatlón de la Salud Mental”, un evento que propone recorrer General Arenales a través de postas saludables para ejercitar cuerpo y mente y fortalecer el lazo social.

La actividad contará con una caminata guiada y tres estaciones: una clase de zumba (a cargo de Jessica Viola en Plaza 1), una clase de yoga (con Eugenia Riguetti en Plaza 2) y, como cierre, una charla sobre alimentación saludable brindada por la licenciada Brenda Rodríguez en la entrada del hospital. Además, habrá actividades alternativas para quienes prefieran quedarse en las inmediaciones del hospital: estimulación cognitiva, propuestas recreativas y espacio informativo sobre carreras vinculadas a la salud.

Se recomienda a los participantes asistir con ropa y calzado cómodos, botella para hidratarse y manta para la clase de yoga. La invitación es abierta y gratuita, y apunta a seguir visibilizando que el bienestar emocional es fundamental para una vida plena. Para más información, comunicarse al 2353-405819.

Los y las esperamos para compartir una mañana saludable y comunitaria.

