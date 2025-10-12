Representantes de General Arenales ya están en Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025

Ya están en Mar del Plata los representantes de General Arenales listos para vivir la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2025, el evento más importante del deporte y la cultura bonaerense. La delegación local—compuesta por jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad—llegó con entusiasmo y alegría a la ciudad balnearia, preparada para compartir jornadas de competencia y camaradería junto a más finalistas de toda la provincia.

A partir del 13 de octubre, Mar del Plata recibe a todas las delegaciones que lograron superar las etapas local, regional e interzonal, consolidando esta tradicional fiesta provincial que fomenta la identidad, la convivencia y el acceso inclusivo a actividades deportivas y culturales. Entre las novedades de esta edición destacan disciplinas deportivas mixtas, propuestas para personas con discapacidad y adultos mayores, actividades culturales y espacios recreativos abiertos a la comunidad.

Desde el municipio de General Arenales expresan su orgullo y alientan a cada uno de los participantes por el esfuerzo y la dedicación que los llevó a representar al distrito: les desean el mayor de los éxitos en esta experiencia única que une deporte, cultura y valores bonaerenses.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/representantes-de-general-arenales-ya-estan-en-mar-del-plata-para-los-juegos-bonaerenses-2025/