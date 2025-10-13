Bienestar activo y estimulación cognitiva en la Residencia Papa Francisco

La Residencia Papa Francisco de General Arenales continúa desarrollando propuestas que promueven el bienestar de sus residentes. Cada día, el personal de la institución coordina actividades de caminata y estimulación cognitiva, diseñadas para favorecer la movilidad, incentivar la interacción y fortalecer las capacidades mentales de las personas mayores que allí viven. Estas acciones buscan que cada residente cuente con espacios de ejercicio físico y mental, contribuyendo así a una mejor calidad de vida y a la creación de momentos compartidos llenos de energía y alegría.

