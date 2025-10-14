JUEGOS BONAERENSES – La Pasión por Correr no tiene Edad

La ciudad de Mar del Plata se convierte una vez más en la capital del deporte bonaerense al dar inicio a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. En esta gran cita, la delegación arenalense tiene puesta su mirada y sus esperanzas en el atletismo, que hoy tiene a dos destacados exponentes locales listos para dejar su huella en la competencia.

Los valores de Ascensión en carrera representan la perfecta combinación de experiencia y juventud, demostrando que la pasión por el deporte no conoce límites de edad.

Uno de los nombres que resuena con respeto es el de Omar “Chile” Rodríguez. A sus 78 años, este auténtico ícono del deporte local está más vigente que nunca y se prepara para competir en la disciplina Bonaerenses en Carrera para la categoría de Adultos Mayores.

La participación de «Chile» no es solo una competencia deportiva, sino una lección de vida y un testimonio de perseverancia. Su energía y dedicación constante al atletismo lo han llevado una vez más a la final, donde buscará subir al podio.

Compartiendo la jornada, el futuro del atletismo local se hace presente con el joven Joaquín Colaberardino. Con solo 17 años, Joaquín es considerado una de las grandes promesas de la actividad, proyectándose con enormes condiciones para seguir creciendo en la especialidad. Su desempeño en las etapas previas ha sido sobresaliente, y su presencia en Mar del Plata es un claro indicador del talento que emerge en Ascensión.

Ambos atletas enfrentarán el desafío en la misma jornada: la competencia se realizará el próximo viernes a las 9 de la mañana, cubriendo un exigente recorrido de 10 kilómetros.

Ascensión y todo el distrito seguirá con atención el desempeño de ambos deportistas, celebrando la rica herencia atlética y el prometedor futuro que Omar Rodríguez y Joaquín Colaberardino representan en estos Juegos Bonaerenses.