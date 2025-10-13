Las chicas fueron protagonistas de una nueva jornada

El Fútbol Femenino de Primera División volvió a acaparar todas las miradas en una fría y ventosa jornada que se disputó en la cancha del Club Belgrano. Las jugadoras se enfrentaron al clima y dieron vida a la tercera fecha del campeonato organizado por la Liga Deportiva de General Arenales, dejando resultados ajustados y mucha emoción.

La jornada se puso en marcha con el enfrentamiento entre Colonial y Arenales FC, un duelo que culminó en un empate en blanco (0 a 0). Ambos equipos sostuvieron un trámite parejo y, a pesar de los esfuerzos, no lograron romper la paridad en el marcador.

Posteriormente, la cancha presenció el gran triunfo de Singlar, que se hizo fuerte para vencer a Huracán por 2 a 0. El equipo, bajo la dirección técnica de Augusto “Tito” Gasparini, demostró contundencia frente al «Verde» de Arribeños. El primer gol llegó a los 19 minutos del primer tiempo, gracias a la definición de Micaela Bechi. El segundo y definitivo tanto fue obra de Luciana Sosa, quien sentenció el marcador a los 17 minutos de la etapa complementaria.

El cierre de esta tercera fecha enfrentó a los equipos de Belgrano y Social, que terminaron repartiendo puntos tras un empate 1 a 1. Fue el equipo Verdinegro, dirigido por “Titi” Baldor, se adelantó en el marcador a los 12 minutos, con un gol de Erika Gimenez. Sin embargo, en la segunda mitad, a los 5 minutos, Melany Maldonado marcó para Belgrano, poniendo cifras definitivas y decretando la igualdad.

Las protagonistas del futbol femenino demuestran, fecha a fecha, su compromiso y pasión por el deporte, desafiando el clima y ofreciendo un espectáculo digno de destacar.