Agustina Vuelve a Sonreír! Triunfo clave ante Huracán

En un duelo clave por la recuperación en el Torneo Interligas Arenales – Colón, los tres puntos se quedaron en casa. Agustina se reencontró con la victoria al imponerse por 2 a 0 ante Huracán, un rival también sumamente necesitado, en el marco de la 7ma. fecha del certamen integrado.

La victoria para el elenco dirigido por Rubén Albarello fue totalmente justificada. Agustina mostró un mejor manejo de la pelota y una mayor claridad en el ataque, limitando las llegadas de un rival que apenas inquietó el arco local.

El conjunto local impuso sus condiciones desde el minuto inicial con el desequilibrio del «Apache» Fernandez en ataque y una gran solidez de mitad de cancha hacia atrás. Luego de generar un par de ocasiones de peligro, la apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo, gracias a la conquista de Giuliano Giecco.

En el complemento, la sentencia llegó temprano. Cuando se disputaban los primeros 10 minutos, Agustín Corredera mostró su talento y definió el partido con el segundo grito de gol, sellando el 2-0 definitivo.

Pese a ir en desventaja, Huracán intentó reaccionar, pero sus llegadas al arco fueron escasas y la firme defensa local no le dio espacios. A pesar de la constante entrega y la actitud que nunca negoció ante la adversidad, el esfuerzo no fue suficiente para complicar a Agustina.

Este triunfo es sumamente valioso para Agustina, que suma sus primeros tres puntos, potenciado por la recuperación de varios titulares y la llegada del nuevo entrenador que abren las mejores expectativas para recuperar el protagonismo del torneo anterior.