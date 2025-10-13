FUTBOL – ¡Singlar No Frena! Un Triunfo Clave ante 9 de Julio

Singlar continúa con su excelente momento en el Torneo Interligas, logrando una merecida victoria por 1 a 0 ante 9 de Julio. A pesar del ajustado marcador, el equipo «Auriazul» fue el claro dominador del encuentro, especialmente en un arrollador primer tiempo, y se alzó con tres puntos vitales que le permiten igualar a Colonial en lo más alto de la tabla de su zona.

El equipo dirigido por Iván Reyes tomó la iniciativa desde el pitazo inicial, sometiendo al visitante con un juego ofensivo y profundo. La llave para desequilibrar a la defensa rival fue la gran actuación de Julián Romitelli por el sector derecho.

Si bien Singlar dominaba, el inicio trajo aparejadas dos circunstancias inesperadas. Apenas comenzado el juego, el local tuvo que realizar una variante obligada por la lesión de Kevin Aranda, quien fue reemplazado por Matías Aranda para cubrir el lateral izquierdo.

Tanta fue la insistencia del «Auriazul» que el gol no tardó en llegar. A los 21 minutos, tras una perfecta habilitación de Romitelli, el balón encontró a Emanuel Toscani ingresando al área. Toscani definió con sutileza ante la salida del arquero, mandando el balón al fondo de la red para el 1-0.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Singlar sufrió otra baja sensible, cuando el arquero Nacho Caresani tuvo que dejar el campo por lesión, siendo sustituido por Bautista Comino.

El segundo tiempo presentó un trámite más equilibrado. La situación se complicó aún más para el local cuando el «Auriazul» se quedó con uno menos por la lesión del «Peto» Gatti. Tras haber agotado todos los cambios, Singlar debió afrontar más de media hora de juego en inferioridad numérica.

No obstante, la victoria casi nunca estuvo en riesgo gracias a la firmeza defensiva del equipo. La dupla central conformada por Nicolás Ocampo e Ivo Gutiérrez mostró un gran trabajo, neutralizando cualquier intento de reacción del rival. Incluso, sobre el final, Singlar tuvo la chance de ampliar la diferencia con una aproximación de Romitelli que impactó en el palo.

Este triunfo valiosísimo no solo asegura la punta compartida para el equipo de Ascensión, sino que también alienta las mejores expectativas de cara a lo que resta del torneo. El «Auriazul» demostró que sabe sumar tanto con fútbol ofensivo como con carácter ante las adversidades.