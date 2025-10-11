La Noche de los Campeones: Fiesta Total en el Club Social!

El Club Social Deportivo Ascensión vistió sus mejores galas para celebrar una inolvidable Noche de Festejos, marcando el cierre triunfal de la primera parte de la temporada de Divisiones Inferiores. Con tres brillantes títulos en su haber, la entidad verdinegra ratificó el excelente momento que atraviesa su fútbol formativo, reuniendo a la gran familia del club en su sede institucional.

El plato fuerte de la noche fue el agasajo a los campeones de Cuarta División. Bajo la dirección técnica de Bruno Juan, los jóvenes se alzaron con un merecido título tras una vibrante final ante 12 de Octubre, desatando una euforia que se extendió hasta el brindis de la madrugada del viernes.

Los capitanes Nicolás Lopez y Máximo Galante tomaron la palabra, al igual que uno de máximos artilleros, Félix Lavallén, quien junto a Neo Mataloni, fueron los principales rompe redes del verdinegro. Además, un referente del equipo, Emiliano Ranni, brindó un emotivo discurso agradeciendo el apoyo incondicional tras superar una difícil circunstancia de salud.

El fútbol femenino también tuvo su merecido espacio en la celebración, sumando dos importantes galardones a la vitrina del club:

Categoría Juvenil Campeona: Las dirigidas por la Prof. Johanna Abraham se coronaron campeonas en una ajustada definición contra Singlar.

Divisional Menores Subcampeonas: Las más pequeñas, de la mano de Juan Cruz Bellone, lograron un meritorio desempeño que las llevó al subcampeonato.

Los entrenadores de los equipos femeninos, Johanna Abraham y Juan Cruz Bellone, se dirigieron a los presentes luego de la entrega de medallas, compartiendo su emoción y agradecimiento.

La fiesta congregó a una gran cantidad de público, entre familias y simpatizantes, que le dieron el clima ideal al acontecimiento. La apertura estuvo a cargo del presidente de la entidad, Ricardo Abud, quien agradeció la presencia masiva, valoró el esfuerzo de los organizadores y puso en relieve el excelente trabajo del Cuerpo Técnico de Divisiones Inferiores, destacando el protagonismo de todas las categorías en el último certamen.

El coordinador, Adrián Camille, reflejó en sus conceptos el profundo agradecimiento a los protagonistas de todas las categorías, a los dirigentes y, de manera especial, a las familias por su apoyo incondicional.

En un momento especialmente emotivo de la noche, todos los presentes brindaron un caluroso aplauso al gran emblema verdinegro, Juan Ignacio Castro, quien celebró su cumpleaños. El público alentó las mejores expectativas de verlo pronto de regreso al arco, mientras evoluciona favorablemente de su lesión.

La Noche de los Campeones concluyó con la buena música de Ital Mon Producciones y el brindis con los campeones, poniendo el broche de oro a un merecido festejo lleno de euforia y fervor.

Protagonistas

Femenino Menores – Subcampeonas: 1-Camille Constanza, 2-Galeano Esmeralda, 3-Rios Ana, 4-Benitez Zaira, 5-Martinez Tamara, 6-Flores Milagros, 7-Gimenez Isabella Sofia, 8-Cheddad Juana, 9-Medero Bianca, 10-Gimenez Isabella, 11-Scaletta Agustina, 12-Andrada Natacha, 13-Androvetto Zahira, 14-Picardo Isabella. DT: Bellone Juan Cruz

Femenino Juveniles – Campeonas: 1. Cardozo Priscila, 2. Andrada Natacha, 3. Ibarra Agostina, 4. Rodríguez Ana Clara, 5. Pulega Lucrecia, 6. Rodríguez Joscelyn, 7. Salvatierra Jazmín, 8. Milena Martínez, 9. Comino Zahira, 10. Erika Giménez, 11. Martina Ramos, 12. Giménez Isabella, 13. Miranda Uma, 14. Romero Elena, 15. Fernández Milagros, 16. Abil Martina. DT: Abraham Johanna. Ayudante de campo: Lara Godoy.

Cuarta Division – Campeones: Poleri Gerardo, Diaz Kevin, Galante Máximo, Lopez Nicolas, Koch Mateo, Gaspar Gaston, Artoni Donato, Camille Agustín, Mogues Thiago, Godoy Ian, Lavallen Felix, Mataloni Neo, Rios Benjamin, Ranni Emiliano, Sanabria Santiago, Palomino Lautaro, Rahe Ignacio, Lopez Leonel, Scarafia Gaspar, Ramos Agustin, Sanabria Benjamin, Matalia Dylan, Penovi Ignacio. DT: Juan Bruno. AC: De Francesco Alexis – Ocampo Sebastian.