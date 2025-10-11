FUTBOL – Traspié Doloroso de Social ante Porteño

El Club Social de Ascensión sufrió una dura derrota este domingo, cayendo 3 a 1 ante Porteño de Colón en un partido correspondiente a la 7ma. fecha del Torneo Interligas Arenales – Colón. Este resultado adverso complica las aspiraciones del «Verdinegro», que quedó relegado en la tabla de posiciones de la Zona 3.

Más allá de las habituales polémicas que rodean a los encuentros de liga, con un arbitraje que generó fuerte descontento en la parcialidad de Social, la realidad es que el rendimiento colectivo del equipo no estuvo a la altura de lo que se esperaba. El local, Porteño, con un planteo básico pero efectivo, supo capitalizar sus oportunidades y llevarse tres puntos de oro en esta fase clasificatoria.

El marcador se abrió a los 21 minutos a favor de Porteño: Lucas Romero conectó un centro desde la izquierda para establecer el 1-0. Diez minutos más tarde, a los 31′, Romero volvió a ser protagonista, estirando la ventaja con la segunda conquista. Sin embargo, este tanto fue fuertemente cuestionado por todo el equipo y el banco de Social, que reclamaron una posible falta sobre el arquero que hubiese viciado la acción de nulidad. La protesta no prosperó y el «Verdinegro» se fue al descanso dos goles abajo y con la sensación de injusticia.

En el complemento, Social salió con la decisión de buscar el descuento, pero se encontró con un rival que se defendió con mucha intensidad y orden. El esfuerzo ofensivo del equipo de Ascensión no rindió frutos y, para peor, Porteño aprovechó un contragolpe para sentenciar el pleito. Cuando se disputaban los primeros 15 minutos, Cristian Barrientos anotó el 3-0, dejando el partido prácticamente definido.

Pese a la diferencia y a quedarse con diez jugadores por la expulsión de Cofreses, el «Verdinegro» mostró entrega y actitud, nunca abandonando su postura ofensiva. Tal insistencia tuvo su premio sobre el final: el capitán Luciano Gómez logró anotar el gol del honor, sellando el 3-1 definitivo.

Esta derrota deja un sabor amargo e incómodo en Social, pero constituye un «sacudón a tiempo» a finde de reencauzar el rendimiento colectivo de cara a los próximos y vitales compromisos para no perder de vista la clasificación.