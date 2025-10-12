back to top
    Maratón Ascensión: deporte y esperanza el 22 de noviembre en General Arenales

    El próximo 22 de noviembre se realizará la “Maratón Ascensión” bajo el lema “Corre y camina por la esperanza”. El evento, organizado por los Amigos de la Parroquia y con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales, contará con dos modalidades: 4 km recreativos y 8 km competitivos. Las inscripciones pueden gestionarse por WhatsApp a Pame (2364-362319) o Mari (2364-370593), quienes enviarán el formulario para participar. La carrera estará cronometrada con chip y convoca a toda la comunidad a sumarse a esta jornada solidaria y deportiva.

