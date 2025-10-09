El Interligas Arenales-Colón sigue adelante con duelos claves

El Torneo Interligas Arenales – Colón mantiene su intensidad y ya tiene confirmada la programación completa para la 7ª Fecha de la instancia clasificatoria, que promete acción sin descanso a lo largo del fin de semana. Además, los aficionados tendrán un plato extra con la disputa de un encuentro pendiente de la jornada anterior.

La actividad de la 7ª Fecha arranca con fuerza este viernes 10 de octubre con cuatro partidos que se disputarán en diferentes canchas:

Social vs Porteño – Cancha de Social – 14:00 hs

Singlar vs 9 de Julio – Cancha de Singlar – 15:00 hs

12 de Octubre vs Barracas – Cancha de Doce -18:00 hs

Racing vs Colonial – Cancha de Racing – 17:30 hs

Antes de cerrar la jornada, el viernes también será testigo de la definición de un importante encuentro postergado de la Fecha 6:

• Belgrano vs Arenales se jugarán una nueva edición del clásico en la Cancha de Belgrano a las 14:30 hs. Este partido es clave para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación.

El Fútbol Continúa el Domingo

La 7ª Fecha del Interligas se completará el domingo 12 de octubre con dos encuentros que cerrarán la acción del fin de semana largo:

• Agustina vs Huracán se medirán en la Cancha de Agustina a partir de las 14:00 hs.

• Para finalizar, y también por la Fecha 7, se enfrentarán Belgrano vs Fortín en la Cancha de Belgrano a las 14:30 hs.

Con una agenda tan apretada y con puntos cruciales en juego, se espera una gran concurrencia de público en todas las canchas para alentar a los equipos en esta etapa decisiva del Torneo Interligas Arenales-Colón.