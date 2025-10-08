Vuelve la tradicional Fiesta Provincial de la Torta Frita

Ascensión se prepara para vivir una nueva edición de una de las celebraciones más queridas de la región. El próximo sábado 25 de octubre de 2025, la Plaza Vicente López será el punto de encuentro de vecinos y visitantes que disfrutarán de la Fiesta Provincial de la Torta Frita, organizada por el Espacio Cultural Ascensión (E.C.A.) y el auspicio del Gobierno Municipal de Gral Arenales.

El evento promete una jornada repleta de sabor, música y tradición, recuperando el espíritu comunitario que caracteriza a esta fiesta tan esperada.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Concurso de la Mejor Torta Frita. Además, habrá un Paseo de Artesanos y Emprendedores.

La propuesta artística también será protagonista, con la presentación de artistas locales y espectáculos de canto en distintos ritmos.

Una vez más, la Fiesta Provincial de la Torta Frita invita a compartir un encuentro donde la cultura, la gastronomía y la identidad local se unen en una jornada que promete alegría y sabor.